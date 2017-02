Eesti parimad sulgpallurid võistlevad Austrias

Täna alustavad otse põhiturniiril üksikmängudes Raul Must ja Getter Saar. Musta vastaseks esimeses ringis on Björn Seguin USAst (maailma edetabeli 107. koht). Maailma edetabelis 55. kohal asuval Mustal on võistlustel kolmas asetus. Getter Saare (BWF 131.) esimene vastane selgub kvalifikatsiooni turniirilt.

Kvalifikatsioonist tuli üksikmängus alustada eestlannadest Kristin Kuubal ja Helina Rüütelil. Nädalavahetusel kolmekordseks Eesti meistriks kroonitud Kuuba sai kvalifikatsiooni esimeses kohtumises vastaseks hiinlanna Shijun Qiao, kellelt pidi vastu võtma kaotuse 16:21, 12:21. Helina Rüütel võttis kvalifikatsiooni turniiri esimeses kahes mängus kaks võitu, alistades esmalt austerlanna Katharina Hochmeiri ja seejärel sloveenlanna Ana Marija Setina 21:10, 15:21, 21:19. Põhiturniirile pääsu otsustavas kohtumises mängib Rüütel taanlanna Camilla Martensiga.

Paarismängus on maailma edetabelis 72. kohal asuvad Kuuba ja Rüütel otse põhiturniiril ning ootavad oma esimest vastast kvalifikatsioonist.