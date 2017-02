Leicesteri sangar 1:2 kaotusest Meistrite liigas: kuidas mitte selliseid õhtuid nautida?

Seejuures tõrjus Schmeichel kohtumise 15. minutil Sevilla mängumehe Joaguin Correa penalti ning pidi mängu vältel hakkama saama koguni 22 Hispaania klubi mängijate poolt tehtud pealelöögiga. Lisaks headele tõrjetele tuli Leicesteri puurivaht mitmel korral oma kastist välja ning juhendas meeskonnakaaslasi kirega. Mees nautis oma väljakul tegutsemist täiel rinnal. «Kuidas mitte selliseid õhtuid nautida?» küsis Schmeichel pärast mängu ajakirjanike käest.

«Ma olen mänginud Inglismaal tugevuselt neljandas liiga (League Two) ning olla nüüd Meistrite liigas 16 parema meeskonna hulgas, kuidas mitte tunda end hästi? Suur osa jalgpallureid unistavad Meistrite liigas mängimisest. See on tunne, mida soovid veel kord kogeda,» rääkis taanlane.

Kuna korduskohtumiseks sai Leicester kirja üliolulise võõrsilvärava, püsib neil alles lootus pääseda Meistrite liigas veerandfinaali. «Meil ei saa kodus kerge olema, sest Sevilla on kvaliteetne meeskond, kes võib isegi tänavu Hispaania liiga võita (Sevilla hoiab praegu Madridi Reali ja Barcelona järel koduses liigas kolmandat kohta). Loomulikult peame kaitses hästi mängima ning lootma ka heale õnnele. Tänu võõrsil löödud väravale on meil veel võimalus,» lisas Scmeichel.

Leicesteri ja Sevilla korduskohtumine peetakse 14. märtsil esimese koduväljakul.