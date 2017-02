Keevaline Suurbritannia poksiäss: kui mehed on närvis, teevad nad hulle asju

Mehed kohtuvad omavahel Londonis ning neil on kohustus enne vastasseisu silmast silma avalikkuse ees teineteisega tõtt vaadata. Kuna mullu novembris toimunud pressikonverentsil läksid mehed omavahel karvupidi kokku ning turvamehed pidid poksijaid lahutama, tuleb nädala pärast toimuval esitlusel 36-aastase Haye sõnul nende vahele paigaldada mingi füüsiline tõke. «Vahet pole, kas klaas või midagi muud, kuid kaitse peab olema,» nõudis Haye.

«Kui pinged on suured ja mehed on närvis, siis teevad nad hulle asju. Ma pean olema kindel, et ta (Bellew) on minust ohutus kauguses. Loodetavasti võetakse mingid ettevaatusabinõud kasutusele,» lisas äkilise loomu poolest tuntud Haye.

Üliraskekaalus esimest korda ringi minev 34-aastane poolraskekaalu maailmameister Bellew on oma karjääri jooksul võitnud 31st matšist 28, Haye on pidanud ühe kohtumise vähem, kuid saavutanud samuti 28 võitu.