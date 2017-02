Rooney agent püüab inglast Hiinas kaubaks teha

Kuna üleminekuaken sulgub Hiinas juba 28. veebruaril, on viimasel ajal traumade küüsis vaevelnud vutimehel üsna kiire. Selge on see, et kuna 31-aastase jalgpalluri agent asub praegu Hiinas, on ManU peatreeneril Jose Mourinhol Rooney lahkumiseks roheline tuli antud. Kui ta ei peaks sel kuul mujalt lepingut teenima, jätaks mees arvatavasti kauaaegse koduklubiga (Rooney liitus ManUga juba 18-aastaselt) hüvasti suvel.

Julgemates spekulatsioonides on Briti meedia kirjutanud, et Rooney on juba oma viimase mängu ManU eest pidanud ning Hiina kõrgliigasse siirdudes saaks temast tõenäoliselt maailma suurima palgaga jalgpallur. Ennustuste kohaselt hakkaks ta seal nädalas teenima ligi 900 000 eurot.

Rooney on võitnud ManUga viis Premier League’i tiitlit ning triumfeerinud korra ka Meistrite liigas. 2004. aastal Evertonist ManUsse liikunud Rooney on öelnud, et ta mängiks Inglismaa klubidest vaid neis kahes. Tema leping Punaste Kuraditega kestab küll 2019. aastani, kuid Mourinho soosingust väljalangemise tõttu on mehel parem endale uus koduklubi leida.