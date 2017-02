Kindel: Tartuga liitub Ukraina korvpallur

202 cm pikkune Konate on seni profileiba teeninud koduriigis, Valgevenes ning Venemaal, olles mänginud 2015/2016 hooajal Volgogradi Krasnõi Oktjabri ridades ning teenides meeskonnaga Eurocupil keskmiselt 14 punkti, 9 lauapalli ning 2 resultatiivset söötu mängu kohta. Tema parim mäng eelmisest hooajast tuli meilegi tuttava Klaipeda Neptunase vastu, kus mees viskas 18 punkti, võttis 15 lauapalli ning andis 3 korvisöötu.

Tänavu tagasi Ukrainas BC Zaporizhya-ZOGis pallinud mängija on meeskonna suurim punktitooja (keskmine 18,7 punkti mängus) ning lauakütt (9,1 lauapalli). Mõlema näitaja poolest on ta ka Ukraina Superliiga esinumber, mis noore mängumehe kohta väga kõva tulemus.

«Konate nimi on meil tegelikult eemistelgi aastatel arutluse all olnud, kuid siis ei ole erinevatel põhjustel ta Tartus ikkagi maandunud,» kommenteeris uue mängumehe tausta peatreener Gert Kullamäe. «Hetkel on tema lisamine veidi nagu sundkäik, kuna edurivisse on jõudu juurde vaja – positsioon 4 on seoses Vene (Kent-Kaarel Vene) ja Joisi (austraallasest leegionär Venkatesha Jois) vigastustega üsna hõre. Et nüüd just Konate tuleb, on asjade hea kokkulangevus. Tegime tema kohta piisava taustauuringu ning usume, et ta annab meile väljakul omajagu juurde.»

Kokkulepped on Konatega tänaseks juba sõlmitud ning kõigi asjade laabumise korral peaks mees Tartusse jõudma juba homme.