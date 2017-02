Toyota meeskonna juht Latvalast: ta on võimeline võitlema tiitli pärast

Hooaja alguses ei uskunud keegi, et Toyota meeskond suudab näidata 17-aastase pausi järel MM-sarjas niivõrd head minekut, kuid Latvala teine koht Monte Carlos ja esikoht Rootsi rallil tõestasid vastupidist. «Ma usun, et Jari-Matti on tänavu võimeline võitlema tiitli pärast. Ma suudan talle luua autos mugava keskkonna. Mõistan seda paremini kui keegi teine, sest olen selles maailmas niivõrd kaua tegutsenud, et tean, mida ta tunneb,» rääkis Mäkinen Autospordile.

«Jari-Matti näitas puhta sõiduga Rootsis, et ta on maailma tugevaim rallisõitja. Enne Montes starti minemist mõtlesin, et ta võiks tulla kuue parema hulka ning Rootsis viie kiirema sekka. Ent praegused tulemused on näidanud midagi muud,» lisas ta.

Kuna Latvala võitis Rootsis viimase kiiruskatse ehk Power Stage’i, tõusis ta MM-sarjas liidrikohale prantslase Sebastien Ogier’ ees, mistõttu peab soomlane järgmist etappi ehk Mehhiko rallit alustama esimesena ning täitma seega ka teepuhastaja rolli. «Mul oli väike kahtlus enne Rootsi ralli viimast kiiruskatset, et jään üldarvestuses liidriks ning pean seetõttu Mehhikos esimesena rajale minema. Ent kui ta sai Power Stage’ilt ise kõrgeimad punktid, siis olin üsna õnnelik,» naljatles Ogier Rootsi rallile tagasi mõeldes.

MM-sarja juhib Latvala 48 punktiga, kellele järgneb 44 silmaga Ogier ning kolmandana 33 punktiga Ott Tänak. Mehhiko ralli leiab aset 9.-12. märtsini.