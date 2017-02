Fotod: Mercedes esitles Hamiltoni juhtimisel vastset vormel-1 masinat

Vastse auto rooli hakkavad keerama britt Lewis Hamilton ja soomlane Valtteri Bottas. Viimane liitus Mercedese tiimiga pärast seda, kui vormel-1 valitsev maailmameister, sakslane Nico Rosberg teatas ootamatult karjääri lõpetamisest.

Lisaks on oma tulevase aasta vormeli avaldanud nii Renault', Williamsi, Sauberi kui ka Force India tiimid.

«Uus vormel näeb välja nagu paat. See on nii suur. See on võrreldes eelmisega palju suurem: see on laiem ja pikem,» on öelnud Hamilton uue Mercedese vormeli kohta.

Homme esitlevad oma uue hooaja masinaid Ferrari ja McLaren ning pühapäeval Red Bull, Haas ja Toro Rosso. Uus hooaeg algab 26. märtsil, kui kavas on Austraalia GP.

