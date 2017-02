Postimees Lahtis: Kristjan Ilvest ja legendaarset Hannu Mannineni seob ühine kirg

Tuntumatest kahevõistlejatest on sama tee läbi käinud ala tõeline legend, soomlane Hannu Manninen. Sel hooajal otsustas 38-aastane Manninen kaks tööpõldu ühendada ning lisaks Finnairi lennukite tüürimisele proovib ta hüppetornis ja murdmaasuusarajal nooremaid konkurente kimbutada.

«Ka Manninen hakkas piloodiks õppima alles siis, kui ta spordi ära lõpetas. Aga ta võtab uut tööd väga tõsiselt, sest tal pidi ainult kaks päeva enne starti ka mingi lend olema. Minul oleks raske praegu õppimist ja tippsporti ühendada, aga see eriala pakub mulle tõepoolest huvi. Olen juba Lennuakadeemia õppeprogrammi uurinud ja see on välistatud, et saaksin pikalt ära olla ja õppetööst puududa. Seal tuleb ikkagi kogu aeg kohal olla,» selgitas Ilves oma plaane Postimehele.

«Mulle võiks piloodi amet päris hästi sobida. See on väga liikuv elukutse ja kodust tuleb tihti eemal olla. Olen kogu aeg erinevates kohtades olemisega juba harjunud. Ma ei kujutaks ette, et teeksin mingit kontoritööd. See oleks minu jaoks liiga ahistav,» lisas Ilves.

Kristjan Ilves Lahti suusahüppemägede taustal. Foto. Tairo Lutter

Eesti kahevõistlejate (lisaks Ilvesele on koondises Karl-August Tiirmaa ning vennad Han-Hendrik ja Kail Piho) avastart on juba homme. Normaalmäe hüppevoor algab kell 10.30 ja 10 km pikkune murdmaadistants kell 13.30.

Eilsel hüppetreeningul näitas eestlastest kõige pikemaid lende just Ilves, kes sai kolmandas voorus kirja paremuselt kuuenda tulemuse. Täna hommikul ta mäele ei tulnud ja tegi vaid kerge suusatreeningu. Sarnaselt Eesti suusasprinteritele loodab Ilves, et homne murdmaarada oleks võimalikult kõva - pehmes lumes sumpamine talle ei istu.

Ring ise peaks 20 parema sekka pürgivale Ilvesele enam-vähem sobima, sest tõusud pole liialt järsud ja laskumistel saab korralikult välja puhata.