Tartus tehakse vabariigi aastapäeval haruldast korvpalliajalugu

Eelnevalt Valga juba kaks korda alistanud Tartu Ülikool loodab mängu lõpuks kindlasti edunumbreid näha ka seekord ja eeldused ei ole selleks ka pahad, kuid põhipõhjus, miks homme saali tulla, seisnebki tegelikult hoopis ühes teises vastasseisus. Kaks korvpallimängijat kombinatsioonist isa ja poeg ei ole haruldased ei Eesti ega ka maailma mastaabis, samuti tuleb ette, et isa oma poja vastu treeneripingilt meeskonda mängitab. Küll aga on äärmiselt haruldane juhus, kus isa ja poeg on mõlemad professionaalse korvpalli tasemel samal hooajal tegevmängijad, veel haruldasem, et nad teineteise vastu astuvad.

Näiteks NBAs pole sellist nähtust varem olnud. Euroopas on teadaolevalt viimane (ja kaasaegse korvpalli esimene) selline juhus olnud Itaalias 1990ndate alguses, kui üks Itaalia kõigi aegade edukaimaid korvpallureid Dino Meneghin mängis oma karjääri lõpus Olimpia Milano ridades kõrgeimas liigas oma poja Andrea vastu, kelle leivaisaks Kristjan Kanguri tänane koduklubi Pallacanestro Varese. Eesti meistriliigaski seni pretsedenditu juhus leiab seega homme aset juba sellega, et mehed vastasmeeskonna pinkidel istuvad, kuid loomulikult on kogu kossupubliku lootuseks neid ka teineteise vastu väljakul mängimas näha. Kas nii ka juhtub, saab näha juba homme kell 16.00 algavas kohtumises.