Video: Sildaru on Prantsusmaal oma põhialal hüpete järel liidrikohal

15-aastane eestlanna hoiab pärast hüppeid 181,80 punktiga liidripositsiooni. Talle järgnevad šveitslanna Sarah Höfflin (169,20), rootslanna Jennie Lee Burmansson (164,40), britt Isabel Atkin (137,80) ja britt Katie Summerhayes (78,80). Igal võistlejal oli võimalus teha kolm hüpet, millest arvestati kahte paremat.

Pargisõidu reilide osa algab Eesti aja järgi kell 16.15. Samal ajal võislteb juunioride hulgas ka Kelly 10-aastane vend Henry.

Congrats to Kelly Sildaru who ends up on top at the end of the Slopestyle Jump section in @LaClusaz ! #SFRFreestyleTour @SFR_SportXtreme pic.twitter.com/i3VnvXbpKq