Eestlased pärast Lahti sprinti: taevast sadas porolooni ja sõitsime nagu švammi sees

46. koha saanud Raido Ränkeli sõnul oli värskelt sadanud lume peal keeruline sõita. «Sellisel rajal hästi liikumiseks peab ikka väga heas vormis olema ja mina ei ole. Lootsime tiimina, et vähemalt keegi meist saab edasi, aga ütleksin nii, et kuradima rasked olud olid. Liikusime nagu švammi sees. Võrreldes eilse treeninguga tuli jalgu kolm korda rohkem tõsta, et edasi liikuda,» ütles Ränkel pärast kvalifikastiooni ja lisas, et Otepääl kallale tulnud nohust pole ta siiani lahti saanud.

«Sellist võimu nagu (kvalifikatsiooni kiireimal) Sergei Ustjugovil mul polnud. Vaatasin tema sõitu ja mõtlesin neljaga pooleks, et kas see mees on midagi head söönud. Ta pani rajal täiesti hullu,» lisas Ränkel.

Sel hooajal kolm korda sprindis veerandfinaali pääsenud Marko Kilp piirdus 50. kohaga. «Praegu sajab siukeseid penoplasti juppe alla, et suusad olid nagu liimi peal. Midagi ei olegi teha. Põrumine! Nagu märg pesu! Ööga on olud tohutult muutunud, rada muutus pehmeks. Suusavalikuga läksin ka nihu,» võttis Kilp oma sõidu kokku.

Karel Tammjärv sai 58. ja Kristjan Koll 71. koha.