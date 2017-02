Postimees Lahtis: Kaarel Nurmsalu kõnnib ringi nagu kummitus ja loodab imele

Nurmsalu maandus kõigil kolmel katsel ühte auku ja 82-83 meetri peal tuli piir ette. Üks on kindel: samasuguste hüpetega homsest kvalifikatsioonist edasi ei pääseks.

«Mu hüpetel pole praegu algust ega lõppu. Olen nädal aega ringi käinud nagu kuradi kummitus,» poetas ta pärast treeningu lõppu mornilt ajakirjanikele.

Eestlasel on taas probleeme seedimisega ja samad jamad kimbutasid teda ka kaks nädalat tagasi Sapporo MK-etapil. «Jaapanis oli samamoodi - läksin sinna ja viis-kuus päeva järjest tuleb iga päev 400 grammi kaalu juurde. Organism täiesti seisab. Ma ei ole üldse kohal. Asi pole nii väga toidus, lihtsalt ajavahe lööb organismi nii sassi. Nüüd jääb ainult loota, et toimub sama asi, mis Jaapani ja Lõuna-Korea tuuril. Sinna jõudmise kuuenda päeva hommikul oli mu kaal 70,8 kg ja kaheksanda päeva hommikul oli see 67,2. Praegu on juhtunud jälle nii, et viie-kuue päevaga on kolm kilo juures,» selgitas Nurmsalu murelikult.

Kaarel Nurmsalu potsatas täna maha 82,5 meetri peal. Foto: Tairo Lutter

«Treener Topi (Sarparanta) ütles tänase teise hüppe järel, et enam aeglasemat liigutust teha ei saa. Muidu tõmbaks mäe otsa peal kõhuli. Ega suurt vahet ka pole. Nädala aja pärast võiks juba kodus tagasi olla. Õnneks homseni on veel aega, äkki juhtub ime. Tegelikult kahtlesin, kas ma üldse tulen siia täna kohale ja teen esimesed hüpped alles homme. Vähemalt nägin mäe ära. Nüüd oleks aeg hüppama hakata,» lisas ta.

Kuidas keerulisest olukorrast välja tulla? «Peaksin ennast ergutama kuidagi, aga Soomes pole ilmselt nii kanget kohvi, mis üles ärataks,» ütles ta ja viskas nalja, et äkki tuleks õhtul hoopis korralik pummelung teha ja homme pikalt magada. «Saaksin vähemalt aru, kus ma olen!»

Mis juhtub siis, kui Nurmsalu ei leiagi hüppevormi üles ja piirdub homme kvalifikatsiooniga? «Jumal tänatud, kui see nii läheks. Kui asi juba nii kaugel on, siis pole nagunii midagi teha. Teadsime, et kui Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse läheme, siis nii võib minna ja praeguse tunde järgi võib öelda, et juhtus kõige hullem variant. Järgmist aastat silmas pidades tasus reis muidugi ära. Tean, et pean Pyeongchangi kindlasti vähemalt nädal aega varem kohale minema ja kindlasti ei tohi unerohte võtta. Ma oleks pidanud Jaapanis ajavahe üle mängima, aga hakkasin ennast kohalikku aega sisse suruma. Võistluste algusajad andsid tegelikult selle võimaluse.»

Homne normaalmäe kvalifikatsioon algab kell 14.30.