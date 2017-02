Rootslased on MMil marus: kas soomlastel tõesti häbi ei ole?

Nii Isometsä kui ka Sarasvuo kutsuti MMile ekspertkommentaatoriteks – esimene väljaande Ilta-Sanomat ja teine rahvusringhäälingu Yle juurde. «Kas soomlastel tõesti üldse häbi pole? Ma saan aru, et mõlemad on oma karistuse kandnud, soomlased on neile andestanud ja nad on mõlemad Soomes au sees. Aga praeguses olukorras, kus MM jõuab pärast dopinguskandaali esmakordselt tagasi Lahtisse, on väga vale nii käituda,» kirjutas Holmberg.

Tema arvates ei tohiks soomlased arvata, et ka kõik teised on patustajatele andeks andnud. «Meie silmis on nad ikka petised ja sümboliseerivad kõike seda, mille tahaksime unustada ja selja taha jätta. Rootsis ei juhtuks kunagi midagi sellist,» leidis ta.

Näitena tõi Holmberg tõkkejooksja Ludmila Engquisti, kes jäi samuti keelatud ainetega vahele. Holmbergi arvates ei tuleks kõne allagi, et Engquist kommenteeriks nüüd kergejõustiku MMi. «Häbitunne ei lubaks meil seda teha. Isometsä ja Sarasvuo kutsuti aga vähimagi piinlikuseta stuudiosse,» kurjustas Holmberg.