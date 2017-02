Leicester vallandas üheksa kuud pärast Inglismaa meistriks tulekut peatreeneri

Leicester on käimasoleval hooajal liigatabelis 17. positsioonil ehk täpselt väljalangemistsooni kohal, sinna langemisest lahutab neid vaid üks punkt. Kolmapäeva õhtul kaotati Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus võõrsil 1:2 Sevillale.

«Juhtkond leiab vastumeelselt, et peatreeneri vahetamine on küll valulik, aga klubi huvides ka vajalik,» teatas Leicester ametlikus avalduses. 65-aastane Ranieri viis meeskonna mullu meistriks hoolimata sellest, et kihlveokontorite arvates oli selle võimalikkus mõõdetav suhtega 1:5000.

Kui tiitel võideti kümnepunktilise eduga Arsenali ees, siis sel hooajal on Leicester saanud ainult viis võitu. Kui klubi peaks tõesti liigast välja kukkuma, oleks tegu esimese korraga pärast 1938. aastat, mil valitsev meister järgmisel hooajal esiliigasse langeb. Oht selleks on reaalne, sest käesoleva kalendriaasta jooksul pole Leicester löönud veel ainsatki väravat, kaotatud on aga viis viimast liigakohtumist.

Leicesteri järgmine liigamäng on kavas esmaspäeval, kui võõrustatakse Liverpooli. Meeskonda juhendavad selles kohtumises abitreenerid Craig Shakespeare ja Mike Stowell.