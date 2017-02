Tõnis Sildaru: viimati oli nii palju emotsioone Kelly esimese X-mängude kulla järel

«Viimati oli nii palju emotsioone Kelly esimese X-mängude kuldmedali järel,» tunnistas Tõnis. «Ka Kelly oli venna võidu üle õnnelikum kui enda esikoha üle. Henry ise oli võidu üle loomulikult õnnelik, kuid me Kellyga tundsime isegi ehk veel suuremat rõõmu.»

Seejuures sõitis perekond Sildaru Prantsusmaale teadmisega, et starti asub ainult Kelly. «Ühe trenni ajal tuli kohtunik meie juurde ning pakkus ka Henryle võistlemise võimalust,» kirjeldas Tõnis, kuidas Henry esmalt üldse endast 3-4 aastat vanemate poistega konkureerima sattus. «Eks nad teavad teda läbi videote ja tõenäoliselt seetõttu kutse ka esitati.»

«Emotsioonid on kõigil üleval. Tegelikult mingeid ootusi üldse ei olnud. Finaali pääsemine oli juba suurepärane. Finaal ise oli väga pingeline ja reilide viimase katse eel oli Henry ka väheke närvis,» tõdes Tõnis. «Enne reilide viimast läbimist ei tahtnud Henry kindlasti veel alla anda ja tahtis esikoha eest võidelda. Ta keskendus ikka kõvasti. Üks asi on Eestis võistelda, kus on ümberringi ka eestlased, kuid siin olid prantslastest pealtvaatajad ja kohalike suusaklubide poisid. Niimoodi võita on ikka magus. Oli põnev ja pingeline võistluspäev.»

La Clusaz toimus pargisõit tavapärasest erinevalt. Sarnaselt Dew Tourile oli hüppevõistlus ja reilide osa kavas eraldi ja hiljem punktid liideti. Esialgu oli plaanis tavapärane võistlusformaat, kuid kehvad ilmastikuolud tegid korrektiive. Samamoodi toodi võistlus reede pealt neljapäevaks, kuna reedeks lubati võistluspaigas kehva ilma.