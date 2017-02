Ott Tänakut nähakse tänavuse WRC-hooaja ühe võimaliku maailmameistrina

Motorsport.com on vaadanud tagasi autoralli MM-sarja tänavuse hooaja kahele esimesele etapile ning tõdenud, et sel aastal on MM-tiitli eest võimelised võitlema mõlemad M-Spordi piloodid. Kui neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier’i võimetes kahtlesid ilmselt vähesed, siis Monte Carlo ja Rootsi ralliga on ka Ott Tänak tõestanud, et ta on võimeline heitlema kõige kõrgemate kohtade eest.