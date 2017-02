Rait Ratasepp valmistub ultrajooksuga 422 km jooksuks

Jooksu start, mis viib ultrasportlased Gran Canaria põhjaosast üle mägede lõunasse, antakse merepinnalt. Kõrgeim mäetipp, millest üle tuleb joosta, on enam kui 1900 m kõrge – võistluse lõpuks on sportlased alistanud 8000+ tõusumeetrit ehk sisuliselt ületanud Mount Everesti.

Ratasepa sõnul on varasemad aastad näidanud, et mägiultrajooksu keerulisim osa ei ole mäkketõus, vaid hoopis allamäge jooks. «Jalalihastele on suur väljakutse pidurdada keharaskust kilomeetreid kestval mäest laskumisel,» tõdes Ratasepp, kes valmistus jooksuks mägisel Lanzarotel treenides.

Sarnaselt varasematele aastatele on TransGranCanaria ultrajooks Ratasepa jaoks üks osa treeningettevalmistusest. «Pean seda heaks kohaks, kus treenida ekstreemse lihasvaluga toimetulemis- ja kannatusvõimet, millest on hooaja põhisündmuse, 10-kordse ultratriatloni läbimisel tohutu abi. 10-kordse ultratriatloni sees pean pärast 38 km ujumist ja 1800 km rattasõitu olema võimeline jooksma 422 kilomeetrit, mis on vaieldamatult kogu selle ettevõtmise suurim väljakutse,» rääkis Ratasepp.

Esimesel korral, 2015. aastal, võttis Ratasepal distantsi läbimine aega 22.35.42. 2016. aastal läbis Ratasepp ultrajooksu võrredel esimese aastaga kolm ja pool tundi kiiremini, lõpetades ajaga 18.53.53. Ratasepp peab võistlust kordaläinuks, kui suudab raja läbida kiiremini kui möödunud aastal.

Võistlust saab reaalajas jälgida http://transgrancanaria.livetrail.net/.