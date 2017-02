Video: surfar pääses viimasel hetkel mõrtsukhai hammaste vahelt

Austraalias on surfarite seas ülimalt populaarne Ballina piirkond, mis samas kubiseb ka haidest. Alates 2014. aastast on seal 11 surfarit langenud hairünnaku ohvriks. Seejuures nendest 2 on lõppenud surmajuhtumiga. Nüüd püüti videosse juhtum, kus surfaril õnnestus napilt pääseda mõrtsukhai hammaste vahelt.