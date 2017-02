Valga/Valka mängijad saatsid kihlveosokandaali tõttu meediale avaliku kirja

Mathieu mängis viimati NBA D-League´is, kus esindas Iowa Energy meeskonda. Kõik kolm täiendust võivad oma esimese mängu uue klubi eest teha Riia Baronsi vastu sel pühapäeval, teatab klubi Facebooki lehekülg.

Valga/Valka klubis on käsil segased ajad. Veebruari alguses lõpetati koostöö peatreener Juris Umbraškoga, detsembris lahkus sealt tagamees Kristo Saage. Jaanuari alguses lahkus klubist lätlasest mängumees Arturs Bricis.

Paar päeva tagasi sattus klubi aga kihlveopettuse skandaal, mida nüüd uurib Läti politsei. Uurimine puudutab väidetavalt ühte Läti liiga kohtumist, mille kohta sai alaliit signaale ka kihlveoportaalidest kahtlase panustamise kohta. Läti meedia sõnul puudutab juhtum vaid meeskonna lätlastest mängijaid, mitte eestlasi.

Seejuures on jaanuaris klubist lahkunud Bricis varasemalt korduvalt olnud seotud kihlveoskandaalidega. Esmakordselt sattus ta pahandustesse 2012. aastal Liepaja klubis mängides vaid 19-aastaselt ja teistkordselt paar aastat hiljem Barons Kvartalsis pallides.

Klubi lätlastest mängijad Sandis Silavs, Reinis Strupovičs, Kristaps Kanbergs ja Ivars Žvīgurs saatsid täna seoses skandaaliga Läti meediale avaliku kirja.

Mängijate sõnul on nad väga pettunud sel teemal sõna võtnud Valka linnapea Vents Armands Krauklise väljaütlemistes antud teemal. «Saame aru, et linn toetab klubi, aga tal puudub kompetents midagi sellist väita,» seisab kirjas. Mängijate sõnul püüab linnapea saada eelseisvate valimiste jaoks meedia tähelepanu ja kasutas klubi selleks lihtsalt ära.

«Saame aru, et põhimõtteliselt võib igaüks politseisse kihlveopettuse osas kaebuse teha, aga hetkel heidab see halba valgust meie klubi ja meie peale. Keegi meist pole midagi kriminaalset teinud ja soovime, et linnapea vabandaks avalikult. Eestlastest mängijatel on olnud probleeme vigastustega ja mõni on lahkunud. Vigastused on meie mängu ebastabiilseks muutnud, ent seda on tõlgendatud kui mängutulemuse tahtlikku mõjutamist. Klubil on rasked ajad, ent me võitleme edasi ja sellised valed ei tee olukorda paremaks. Läti liiga pole leidnud ühtki rikkumist seoses nimetatud kihlveopettusega.»

Lisaks on Läti portaalile Sportacentrs kommentaare jaganud ka Bricis, kes ütleb, et tema on seekordses loos samuti süüst puhas.

«Läti väljaandes LETA algselt ilmunud intervjuu linnapea Krauklisega on täis valet minu ja meeskonna teiste mängijate kohta,» rääkis ta. Lisaks ütles Bricis, et klubil on hooaja algusest saati olnud rahalisi raskusi ning seetõttu lõpetati temaga ka leping.

«Linnapea ei saa kuidagi hinnata minu panust trennides, sest ta ei viibinud kohal. Treener Juris Umbraško tegi lihtsalt kergemaid trenne, sest mitmed eestlased olid hädas vigastustega,» lisas ta. Bricis lükkas ümber ka Baronsi ridades hooajal 2014/2015 toimunud väidetava pettuse, öeldes, et tal oli sel ajal hoopis käevigastus. Läti liiga ei andnud talle pärast kõnealust hooaega litsentsi ning mees siirdus Portugali, kust selleks hooajaks Valga/Valka meeskonda tuli.