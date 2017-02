Ülinapilt edasi pääsenud Nurmsalu: kohtunikud oleks mu peaaegu võistluselt maha võtnud

«Mulle anti tornis alguses disklahv. Nad mõõdavad kombinesooni hargivahe kõrgust maapinnast ja kui see liiga madal on, siis võtavad maha. Ma ütlesin, et mul peab olema kõrgus vähemalt 82 cm ja mul on praegu 82,5 cm. Mõõtja ta vaatas hoopis järgmise mehe mõõtu, kelle number oli 83 ja hakkas alguses selgitama, et ma ei saagi hüppama minna. Enne mind võeti juba kolm meest maha, MMil on kontroll ikka väga kõva,» meenutas Nurmsalu hüppetornis toimunut.

Nurmsalu sai 56 kvalifikatsioonis osalenud sportlase hulgas 40. koha, MK-sarja kümme parimat pääsesid homsele lõppvõistlusele automaatselt. Teistest eestlastest sai Artti Aigro 42. koha ja Martti Nõmme oli 45.

Eile kurtis Nurmsalu, et organism pole hiljutisest Aasia turneest taastunud ja ainevahetus ei tööta. «Homme olen juba korras. Enne kvalifikatsiooni jõudsid soolikad ka Euroopasse ja öösel oli korralik uni. Täna tuli lihtsalt kvalifikatsioonist läbi saada. Tuulega üldse ei vedanud, tuli päeva üks suuremaid tagantuuli. Küll homme tuleb mulle hoopis päeva parim tuul,» selgitas ta.

Homne lõppvõistlus algab kell 17.30.