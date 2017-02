Fotod: McLaren tõi oranži värvi vormel-1 tagasi

Mullu tumehalli võistlusmasinaga vormelisarjas kihutanud McLareni kohta on juba mõna aega ringelnud kuulujutud võimalusest, et nende tänavune masin on oranži värvi. Täna said need jutud ka kinnitust. Oranži värvilahendust kasutas viimati kuni 2002. aastani kuninglikus vormelisarjas kihutanud Arrowsi meeskond.

Uue vormeliga soovitakse sel hooajal etapivõite püüda, sest ükski McLareni sõita pole poodiumi kõrgeimal astmel alates 2012. aastast seisnud. McLareni piloodid on tänavu Fernando Alonso ja Stoffel Vandoorne. Ferrari roolis on jätkuvalt Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel.