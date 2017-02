Raul Must jõudis kõrgetasemelisel turniiril veerandfinaali

16 parema seas alistas maailma edetabelis 59. kohal olev Must edetabeli 120. reketi Erik Meijsi (Holland) 21:18, 21:10. Veerandfinaalis on eestlase vastaseks noor taanlane Rasmus Gemke. Eelmise aasta novembris Šotimaal maailma karikaetapil pidi Must kolmes geimis tunnistama Gemke paremust.