Video: liiga vara võitu tähistanud sprinter jäi Abu Dhabi velotuuril pika ninaga

Velotuuri tiitlikaitsja Kangert lõpetas 114. kohaga, Rein Taaramäe sai kirja 121. koha. Üldarvestuses on velotuuri liider Cavendish, tema edu teisel kohal paikneva Kitteli ees on 4 sekundit. Kolmandat kohta jagavad Andre Greipel (Lotto Soudal) ja Ewan, kes kaotavad mõlemad liidrile 8 sekundiga. Taaramäe ja Kangert kaotavad üldarvestuses mõlemad liidrile 14 sekundit.