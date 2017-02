Lahti MMi kangelaseks tõusnud Venezuela suusaäss polnud varem lumel suusatanud

Meeste 10 km klassikasõidu kvalifikatsioonis 38 minutiga kõigest 6 km läbinud Venezuela suusataja Adrian Solano ei suutnud kolmapäevast võistlust lõpetada. Üle-maailmse tähelepanu alla sattunud Solano oli suusarajal piltlikult öeldes rohkem käpukil kui püsti. «Võib-olla ma kukkusin tõesti mitmel korral, kuid tähtis on see, et ma tõusin alati püsti,» jäi Solano positiivseks.