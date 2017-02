Klopp samastas Ranieri vallandamise Brexiti ja Trumpiga

«Mida ma oskan öelda? Seda, et olen üllatunud, et sellised asjad juhtuvad? Ei. Nii ei ole ainult jalgpallis. Minu jaoks on viimasel ajal tehtud mitmeid kummalisi otsuseid: Brexit, Trump, Ranieri. Pean ma sellest alati aru saama? Ilmselgelt mitte. Mul pole õrna aimugi, miks Leicester sellise otsuse tegi,» ütles Klopp.

«Ta on väga eriline inimene, tore mees. Peaksite pigem minema Leicesteri ja küsima neilt, miks nad sellise otsuse tegid,» jätkas ta.

Liverpool mängib Leicesteriga Inglismaa kõrgliiga raames esmaspäeval. «Ma ise ei usu, et nad esmaspäevaks midagi muudavad. Kui näitame oma parimat mängu, siis saab neil meie vastu raske olema,» sõnas Klopp.