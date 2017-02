Vallandatud Ranieri: minu unistus suri

«Eile suri minu unistus. Pärast mulluse hooaja eufooriat unistasin, et saan jääda Leicesteri, klubisse, mida armastan. Kahjuks nii ei läinud. Tahan tänada oma abikaasat Rosannat ja oma perekonda kompromissitu toetuse eest,» lausus Ranieri täna avaldatud pressiteate vahendusel.

«Keegi ei suuda meilt kunagi ära võtta seda, millega me hakkama saime. Loodan, et mõtlete selle peale ja naeratate iga päev. Ma ei unusta kunagi seda aega, on au olla koos teiega tšempion,» võttis Ranieri pika tänuavalduse kokku.

Leicester on käimasoleval hooajal liigatabelis 17. positsioonil ehk täpselt väljalangemistsooni kohal, sinna langemisest lahutab neid vaid üks punkt. Kolmapäeva õhtul kaotati Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus võõrsil 1:2 Sevillale, pärast mida Ranieri eile ka vallandati.