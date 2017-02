Video: Djokovic lapseootel abikaasa õpetas mehele kombeid

Treeningul operaatori rollis olnud Jelena filmis parasjagu abikaasa Novaki treeningut. Kui harjutused tehtud said, tahtis Novak kaamera enda kätte võtta. «Mulle meeldib kaamerale lähedal olla, tunnen, et olen siis familiaarsem, sõbralikum,» põhjendas Novak otsust kaamera enda kätte võtta.

Kui Novak oma tänusõnad kaamerasse ära oli öelnud, läks Jelena aga natuke endast välja. «Kus on su kombed? Jumal küll…aitäh, armastan teid, aitäh? Kas sa ei peaks just seda ütlema,» pahandas ta seepeale, arusaamata, et otseülekanne veel käib.

Jelena reaktsiooni, kui ta juhtunust aru sai, saab juba näha videost.