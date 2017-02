Video: olümpiavõitja sattus üliohtlikul rajal kukkumisse

Vonn, kes alles taastub käeluumurrust ega ole veel päris oma võimete tipul, osales täna Crans Montanas peetud supersuurslaalomi sõidus. Paraku sattus 2010. aasta olümpiamängude kuldmedalist kukkumisse ja põrutas rajapiirdesse. Vonn ajas end siiski püsti ja Eurospordi teatel ta tõsisemaid vigastusi ei saanud.

Alles eile oli aga Vonn olnud väga kriitiline Crans Montana etapi korraldajate suhtes, sest eilsel sõidul sattus kolm esimest võistlejat kukkumisse ning mitmed osalejad leidsid, et rada on liiga ohtlik. «Mina isiklikult olen liiga palju vigastusi saanud. Ma ei taha täna enam millegagi riskeerida,» rääkis Vonn eile, kui ta otsustas võistlemisest loobuda.

«Paljud teised sportlased ja nende treenerid palusid mul võistluste korraldajaid survestada, et nad sõidu ära jätkasid, sest see on liiga ohtlik. Andsin endast parima ja tuleb lihtsalt palvetada, et keegi täna viga ei saaks,» lisas Vonn eile.