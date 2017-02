Prantsusmaa jalgpallilegend kaitses vallandatud Leicesteri peatreenerit: kogu olukord on väga vale

Ranieri käe all võitis Leicester mullu jalgpallisõprade südamed sellega, et üllatusliku musta hobusena tuldi Inglismaa meistriks. Tänavu pole aga valitseva meistri käsi nii hästi käinud ja 25 mänguvooru järel ollakse alles 17. kohal, sealjuures vaid ühe koha ja punkti kaugusel on langemine kolme viimase hulka ehk väljalangemistsooni.

Klubi omanikud otsustasid olukorra parandamiseks Ranieri kaks päeva tagasi vallandada, kuid endine jalgpallur Thierry Henry asus Leicesteri endist lootsi kaitsma. «See kõik on väga vale. Kas tal ei tohigi siis halba hetke olla?» pahandas Henry, kes aastatel 1999-2007 mängis Inglismaa liigas Arsenali eest.

«Kõige lihtsam on loomulikult peatreener lahti lasta, sest tervet meeskonda ei saa ju laiali saata. Nägin Roberto Mancini Twitteri postitust, kus ta ütles, et Ranieri jääb Leicesteri ajalukku. Tegelikult ei jää ta mitte ainult Inglismaa, vaid kogu maailma jalgpalli ajalukku, sest ta suutis meistriks tulla Leicesteriga. Kõigest kuud pärast seda on ta meeskonna eesotsast ära saadetud. See on hullumeelsus,» lisas Henry.