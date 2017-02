Käit aitas Fulhami U-23 meeskonna karikasarjas edasi

Fulham võõrustas Motspur Parkis Charlton Athleticut ja alistas nad kaotusseisu jäämise järel 4:2. Eesti ründava suunitlusega poolkaitsja Käit tegi kaasa kõik 90 minutit ja jõudis mängu jooksul ise ohtlikult löögile kui ka tekitas mõned võimalused kaaslastele, kirjutas Soccernet.ee.

Enne karikasarja viimast alagrupimängu on Fulhamil seega koos nüüd viiepunktiline edu Charltoni ja kuuepunktiline edu Middlesbrough ees, seega lunastati omale pääse alagrupist edasi.

Viimane alagrupimäng peetakse Wimbledoni eakaaslastega, keda hiljuti võideti 2:0.