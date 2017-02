Aivar Rehemaa: ma ei tea, mida 34. koht mulle andma peaks

«Ma ei oska öelda, mida see 34. koht mulle annab. Rusikaga rinda ei tao, aga häbist maa alla ei pea ka vajuma. Vaadates stardinumbrit (57) võiks ju rahule jääda. Eelmisel hooajal oli kõva võitlus, et üldse mingit tulemust sõita, aga sel aastal on juba vähe parem. Libereci MMil olin sellel distantsil 29. kohal ja kaks aastat tagasi Falunis samuti. Ei olnud see 29. positsioon tänagi kaugel,» ütles Rehemaa pärast finišeerimist.

Mille taha siis vähemalt 29. koht jäi? «Jäin viimasel vabatehnikaringil pisut nõrgaks. Eelviimasel ringil ei saanud juua ja jalg hakkas pisut krampi tõmbama. Kahjuks sai neljane punt mu kätte ja läks mööda,» selgitas Rehemaa.

Rehemaa on kolmapäeval peetavaks 15 km eraldistardist klassikasõiduks koondise varumees ja kui keegi talle enda kohta ei paku, siis Rehemaad sellel distantsil ei näe. Küll on tema kavas teatesõit ja 50 km ühisstardist vabatehnikadistants.