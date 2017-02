36. koha saanud Tammjärv: kahju, et nii läks

Tammjärve sõnul ei tulnud paremat kohta ebaõnnestunud klassikaosa tõttu. «Kahju, et nii läks. Juba praegu tean, et mitu asja läks valesti. Alguses ei õnnestunud joomine nii, nagu oleks pidanud, sest rohkem oli tegemist sellege, et grupil järel püsida. Siis tekkisid kerged krambihakatised, aga kui sain joomise õigesti käima, kadusid need hädad ära. Aga esimene grupp läks ikkagi ära. Rippusin seal lollisti, täitsa üksida. Ei olnud kindlasti targalt sõidetud minu poolt,» tõdes eestlane pärast finišit.

«Vabatehnikapoolel panin suusataadioni üleval kurvis korra külje maha just sel hetkel, kui Sergei Dolidovitši grupp tuli tagant. Seal oli natukene jääd väljas. Vaatasin, et saan neile kohe tuulde hüpata, aga pärast apsakat olid nad juba läinud,» meenutas Tammjärv.

Tammjärv loodab, et kolmapäeval peetaval 15 km pikkusel klassikasõidul suudab ta murda 30 parema hulka. «Seal õnneks jooma ei pea, aga kellegi sabas saab sõita küll. Tänase sõidu pealt võib isegi lootusi hellitada, et 30 sekka tulla.»