WADA: venelaste vahele võtmiseks puuduvad tõendid

McLaren avaldas mullu detsembris, et Venemaa riiklik dopinguprogramm algas juba 2011. aastal ja kaarte segati isegi üliturvatud 2012. aastal Londoni suveolümpial - viie Londoni medalivõitja positiivsed dopinguproovid suudeti kinni mätsida. Raportis on korduvalt mainitud ka endise spordiministri ja praeguse Venemaa asepeaministri Vitali Mutko nime, kes oli ülisuure tõenäosusega toimuvast teadlik. Positiivseid dopinguproove vahetati välja nii 2013. aastal Kaasanis toimunud suveuniversiaadil, 2013. aastal Moskvas peetud kergejõustiku MMil kui ka 2014. Sotši taliolümpial.

WADA tunnistas tänases pressiteates, et «mitmete juhtumite puhul pole sportlaste vahele võtmiseks piisavalt tõendeid». Sellest johtuvalt võistlevad mitmed McLareni musta nimekirja kuuluvad talisportlased endiselt aktiivselt.

Samas pidas WADA McLareni raporti vajalikuks sellest vaatenurgast, et tänu kõnealuse uurija tööle testiti uuesti nii 2008., 2010. kui ka 2012. aasta olümpiamängude dopinguproove, mille tagajärjel on praeguseks vahele jäänud koguni 38 Venemaa atleeti. Kõike riike arvesse võttes on patustanud sportlasi kokku üle 100.