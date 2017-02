Valitsev maailmameister elas hooaja eel üle hirmutava kogemuse

Honda meeskond selgitas oma avalduses, et õnnetus põhjustas 24-aastasele hispaanlasele vaid väikseid häireid ning mees oli peatselt pärast avariid võimeline jätkama testisõiduga, kui meedikud ta üle olid vaadanud. «Ma kukkusin lõunal ja nihestasin oma õlga, kuid õnneks ei toonud see kaasa midagi tõsist,» rääkis Marquez. «Me saime suurema osa plaanitud tööst ka realiseeritud, mis on hea. Nüüd ma puhkan veidi kodus ning valmistun järgmiseks testimiseks, mis toimub Kataris,» lisas ta.

Uus hooaeg algab täpselt kuu aja pärast, kui 26. märtsil peetakse sarja esimene etapp Kataris.

Jerez test done! Good vibes despite the crash in the end of the session and the shoulder dislocation. We'll be back soon!pic.twitter.com/UO6zfdLYbk