Otse: mida suudavad Kilp ja Ränkel MMil paarissprindis?

Enne võistlust:

Meeste seas teeb kaasa 24 paari, Kilp ja Ränkel sõidavad number 7 all. Eestlaste konkurentideks on esimeses poolfinaalis Norra, Itaalia, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Poola, Austria, Ukraina, Leedu, Slovakkia ja Kolumbia. MM-tiitel on nii meeste kui ka naiste seas kaitsta norralastel.