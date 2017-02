Korraliku esituse teinud Ränkel: lõpus oli vahe juba liiga suur, et seda tagasi sõita

Eestlastest tegi selgelt parema sõidu Ränkel, kes tegi oma teises vahetuses liidritega kaheksasekundilise vahe tasa. Kilbi viimane vahetus ebaõnnestus täielikult ja Ränkel läks lõpuringile ligi pool minutit liidritest maas.

«Raske oli. Ei olnud sellist head tunnet enne starti. Pärast eilset soojendustrenni tundus okei. Aga kaks vahetust jõudis sõita, siis sõitsin pundile järgi. Lõpus oli vahe juba liiga suur. Sellist vormi pole, mille pealt järgi sõidaks. Haigused, mis mind ja Markot tabasid, tulid just enne MMi ja sellest on väga kahju,» ütles Ränkel pärast võistlust.

Ränkel esines hästi ka 2014. aasta Sotši olümpiamängude paarissprindis, aga siis andis konkurentidele ohtralt sekundeid ära Peeter Kümmel, kes on sarnaselt Kilbile tõupuhas sprinter. Ränkeli sõnul ei arutatud enne tänast jõuproovi, kas paarissprinti võiks Kilbi asemel sõita mõni distantsimees, näiteks Aivar Rehemaa. Küll tuleks seda varianti kaaluda enne järgmise aasta Pyeongchangi olümpiat.

«Pyeongchangis on paarissprint erinevalt tänasest vabatehnikas ja kui Marko pole superhoos, võib Markol seal keeruliseks minna. Seal on samuti väga rasked rajad ja kui Aivar on heas vormis, siis võib ta paarissprindis päris kasulik olla,» lisas Ränkel.