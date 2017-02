Video: poksi üliraskekaalu maailmameister säilitas võimsate löökidega tiitli

Viimati juulis ringis käinud Wilder ei näidanud Washingtoni vastu just oma parimat esitust, kuid viiendas raundis suutis ta löökide seeriaga matši siiski enda kasuks pöörata.

Karjääri jooksul kõik 38 matši võitnud 31-aastane Wilder on 37 võitu teeninud nokaudiga. Washingtoni jaoks oli see 18 võidu kõrval esimeseks kaotuseks.

Wilder teenis võidu eest väidetavalt ligi miljon USA dollarit. Samas oodatakse, et ameeriklane läheks lähiajal vastamisi ka mõne tõelise suurnimega.

Ühe võimaliku variandina on Wilderi järgmiseks vastaseks peetud Uus-Meremaa ässa Joseph Parkerit, kelle käes on praegu WBO meistrivöö. Võimalike vastastena on mainitud veel Christian Hammerit, Dominic Breazeale’i ning Luis Ortizi.

Julgemad on isegi ennustanud, et Wilder võib sel aastal kohtuda Anthony Joshua ja Vladimir Klitško vahelise duelli võitjaga. Joshua valduses on praegu IBFi meistrivöö ning lisaks jagavad mehed omavahel 29. aprillil ära WBA ja IBO meistrivööd.

Otsustavad hetked videos alates 18.40.