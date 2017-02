Neljakordse olümpiavõitja treenerit süüdistatakse dopingupattudes

Salazar on uurimise all alates sellest, kui BBC saade Panorama avalikustas süüdistused, nagu oleks tema USAs asuvas treeningbaasis lubamatul moel kasutatud erinevaid aineid. Nüüd sai Sunday Times enda valdusesse USA Antidopingu Agentuuri (Usada) raporti, mis on koostatud mullu märtsis. Seal väidetakse, et Salazar andis pidevalt Farah’le ja teistele oma sportlastele ravimeid, mis polnud küll keelatud ainete nimekirjas, ent millel võisid olla ohtlikud kõrvalmõjud. Sportlastel ei olnud raporti kohaselt ravimite järele vajadust.

Sunday Timesile lekitas Usada raporti Venemaa häkkerite rühmitus, mis peitub nime «Fancy Bears» taha. Usada teatas, et nad on küll antud teemal raporti koostanud, kuid mõistetavalt ei kinnitatud käimasoleva protsessi tõttu, kas lekitatud raporti näol on tegemist autentse materjaliga. Küll rõhutati seda, et Usada järgib süütuse presumptsiooni põhimõtet.

Sunday Timesi väitel seisab raportis, et Salazar kasutas L-karnitiini nimelist preparaati, mis on küll lubatud, ent ta manustas seda sportlastele lubamatul moel. Salazar on kinnitanud, et ta on ravimeid kasutanud alati Wada koodeksist lähtuvalt. Antud aine võib tõsta testosterooni taset organismis ja parandada sportlaste taastumisvõimet.

Lisaks pannakse Salazarile ja tema sportlastele süüks seda, et nad pole korduvalt lasknud Usadal oma andmetega tutvuda. On tõestatud, et Farah’le manustati 2014. aastal L-karnitiini, ning Usada uurib jätkuvalt, kas selle käigus peeti kinni reeglist, mis keelab sportlase organismi viia korraga üle 50 milliliitri ainet.

Farah, kes on võitnud kahtedel viimastel olümpiamängudel kuldmedali nii 5000 kui ka 10 000 meetri jooksus, rääkis kahe aasta eest Sunday Timesile selgituseks, et tarvitas täiesti lubatud energiajooki, mis sisaldas L-karnitiini, kuid ei tundnud, et sellest oleks mingit tulu tõusnud, ning loobus seetõttu joogist. Ehkki talle on korduvalt tehtud ettepanek Salazariga koostöö igaks juhuks ja maine tagamiseks lõpetada, on ta sellest alati resoluutselt keeldunud.

BBC saates Panorama rääkisid Salazari endised sportlased ja tema käe all töötanud treenerid, et testosteroonitase oli Salazari kinnisidee. Väidetavalt olevat Salazar andnud ameeriklasest olümpiamedalivõitjale, pikamaajooksjale Galen Ruppil keelatud aineid, kui noormees oli 16-aastane. Samuti olevat ta teiud eksperimente oma poegade peal, et näha, kui palju ta võib neile ainet manustada, enne kui see dopinguproovis positiivse tulemuse annab.

Salazar esitas filmi linastumise järel 30 000 sõna pikkuse vastulause. Usada tegi aga seepeale enneolematu sammu ja kinnitas, et uurimine on tõepoolest algatatud. Salazari kahtlase väärtusega meetoditest on varem kirjutanud ka New York Times. Samas pole Usada selgitanud, miks nende raportit pole ikka veel ametlikult avaldatud.