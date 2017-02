Kruglov suurest võidust: pole vaja eufooriasse sattuda, Floral on noor meeskond

Infoneti kogenud kaitsja Dmitri Kruglov tõrjus siiski kindlameelselt jutte sellest, nagu oleks tiitlikaitsja tänase mängu põhjal hoobilt taas soosik number üks. «Flora käes oli esimesel poolajal initsiatiiv, nad mängisid rohkem palliga. Neil olid võimalused ka standardolukordadest, aga väravat ei tulnud. Noor meeskond on,» jäi Kruglov vastase suhtes diplomaatiliseks.

Kruglovi arvates pööras Infonet teisel poolajal mängu lõplikult enda kasuks seetõttu, et florakad väsisid. «Realiseerisime oma võimalused ära. Ilma kogemuseta on väga raske võita! Aga ma ei taha midagi ennustada, tulevased mängud näitavad. Kaks esimest liigamängu on võõrsil, Tartus ja Narvas. Seal on alati olnud väga raske mängida. Praegu mängime ju talvist jalgpalli, kõike võib juhtuda. Kindlasti ei ole vaja eufooriasse sattuda,» sõnas Kruglov.