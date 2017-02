Pijpers saunast: olime naiivsed, aga saame kaotusest üle

Flora algkoosseisu keskmine vanus oli tänases kohtumises 21,3 aastat – alates homme 18-aastaseks saavast Markus Poomist ja lõpetades 26-aastase «veterani» Rauno Allikuga. Kahe hooaja vahel on klubist lahkunud Markus Jürgenson, Nikita Baranov ja Andre Frolov, kogenumatest meestest puudusid eile ka vigastatud Mait Toom ja Gert Kams, Joonas Tamm istus pingil.

Omaette väike pretensioon oli hollandlasel Joonas Tammele, kes sai eelmise hooaja viimases mängus kollase kaardi ning peab nüüd tänavuse esimese liigamängu Levadia vastu vahele jätma. «Pidin andma kogemust neile, kes järgmisel laupäeval platsile jooksevad. See on hea näide sellest, et igal otsusel on tagajärg. Nüüd jääb tal mängimata lausa kaks mängu.»

Päris rahule ei jäänud Pijpers ka keskväljaga. «Algkoosseisus oli väga noor mees Markus Poom, kes sai minu arvates hästi hakkama ja täitis talle pandud ülesandeid. Samas läheb tal mängurütmi tunnetamisega veel aega, kuid seda saab leida vaid suurtes mängudes,» lausus Flora peatreener.

«Teisel poolajal võtsime rohkem riske, kahjuks Brent Lepistu ja Mihkel Ainsalu koostöö ei toiminud. Brent peab kaptenina vastutama mängu kontrollimise eest, kahjuks ei võimaldanud meeskonna esitus tal täna seda teha,» lisas Pijpers, kelle hoolealuseid ootavad kahes esimeses liigavoorus ees mullused medalimeeskonnad Levadia ja Nõmme Kalju.

«Peame kiirelt sammu edasi tegema ja vabanema naiivsest mängust,» pani Pijpers selge plaani paika. «Kõik meie mängijad on terved Eesti poisid – usun, et see meeskond saab juhtunust üle!» lõpetas ta positiivsel noodil.