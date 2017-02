Segaduses Klæbo: soomlastel pole põhjust vihane olla

«Neil pole tõesti millegi peale vihane olla. Raske on öelda kumb süüdi on, kuid Niskanen võinuks vabalt ka väliskurvi valida,» ütles Klæbo, kes Iivo Niskaneni ja Iverseni kukkumist nähes lõi esimese asjana rusikaga vastu reklaamplakatit.

Tegelikult algas Sooma ja Norra rivaalitsemine pihta juba stardirivis, kus Sami Jauhojärvi püüdis Klæbot närvi ajada. Ka Jauhojärvi tunnistas seda. «Ahah, ta siis pani seda ikkagi tähele. Need on mõttemängud. Kui mind staadionil tutvustati, siis publik läks hulluks ning hakkas õige kõvasti karjuma. Läksin Johni juurde ja ütlesin: «Kas kuuled seda? Nad on kõik minu poolt,»» lausus Jauhojärvi.

Kuigi Klæbo oli endast väljas, ei süüdista ta medalita jäämises Iverseni. «Oleksin ilmselt sama lükke teinud. Aitan tal selle olukorraga toime tulla nii hästi, kui ma suudan.»

Oma tuge pakub kaotusvalus norrakatele ka Petter Northug. «Ei ole lihtne olla kõige vihtatum mees Lahtis. Pean noorte kuttide eest hoolt kandma. Nad vajavad minugusust vana, aeglast ning kogenud rebast,» ütles Northug NRK-le.

Paarisprindi tulemused

1. Venemaa (Nikita Krjukov, Sergei Ustjugov)

2. Itaalia (Dietmar Nöckler ja Federico Pellegrino) +2,14

3. Soome (Sami Jauhojärvi, Iivo Niskanen) +8,24

4. Norra (Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen) +18,43