Piltuudis: Toro Rosso esitles uue hooaja autot

Täna esitletud STR12 rooli istuvad Toro Rosso eest tänavu Carlos Sainz Jr ja Daniil Kvjat. Neist esimene läheb masinaga rajale juba homme, kui Barcelonas algavad hooajaeelsed testisõidud, Kvjati kord on uut masinat proovida pärast hispaanlast.

And now... read more about our brand new #STR12 on https://t.co/qvCaTud2VE pic.twitter.com/e1rsY3Umhw