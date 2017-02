Järgmise viie aasta jooksul hübriidautosid WRC-sarjas ei näe

FIA on asunud uurima, kuidas tuua sarja hübriid- või elektriautod. Samal ajal lubatakse tootjatele, et vähemalt viie aasta jooksul uut tehnoloogiat MM-sarja ei tooda. «Pidasime alaliidusisese koosoleku, järgmisena tuleb vastus leida jõuallika küsimusele: kas mootorid võiksid olla elektrimootorid?» rääkis FIA rallidirektor Jarmo Mahonen Autospordile.

«Tähtis on õigete inimestega rääkida. Tehastel on suured strateegiad ning me peame vaatama, kuidas me nende plaanidesse mahtuda saaksime. Kuid praegu vajame me stabiilsust. See tähendab, et mingisuguseid elektriautosid järgmise viie aasta jooksul ei tule.»

Alates järgmisest aastast tutvustatakse rallikrossi MM-sarjas elektriautosid. Mahoneni sõnul on see loogiline samm, kuid WRC-sarjas on seda palju raskem teostada. «Ralli on ilmselt üks raskemaid autospordialasid, kus elektri – või hübriidautoga sõita. Üks variant oleks kasutada elektrit katsetevahelise maa läbimiseks ning kiiruskatseid sõita vana moodi. Peame asja veel arutama,» jätkas ta.