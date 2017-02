Liigakarika võitnud Zlatan: võidan tiitleid igal pool

«Läks täpselt nii, nagu ma ennustasin. Mina nägin seda ette, kuid millegipärast ei suutnud teised seda näha. Tulin siia oma nägemust teoks tegema ja ma tegingi seda,» ütles ründaja Sky Sportsile.

«Sõbrad, ma teen seda, mida ma oskan, ning naudin seda mängu. See oli vist minu 32. tiitel. Kuhu iganes ma lähen, seal ma ka võidan. Mida vanemaks saan, seda rohkem hakkan tiitleid hindama. Olen aru saanud, et kõik tiirleb võitmise ümber. Tähtis on tiitleid koguda,» jätkas ta.