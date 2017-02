CSKA alistas mulluse finalisti ning kindlustas liidripositsiooni

CSKA parim oli 23 silma visanud Nando de Colo, erinevate NBA klubidega seostatud Milos Teodosic sai kirja 19 punkti ja 10 resultatiivset söötu. Unicsi parim oli 20 punkti visanud Keith Langford.

CSKA on Ühsiliigas võitnud 16 ning kaotanud kaks mängu. Nende järel on tabelis teisel kohal Peterburi Zeniit 15 võidu ja kolme kaotusega. Unics on turniiritabelis viies (11-7).

TURNIIRITABEL.