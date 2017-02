Täna: kas Klavan pääseb valitseva meistri vastu väljakule?

Enne mängu:

Klavan alustas viimati Liverpooli algkoosseisus 28. jaanuaril, kui karikamängus jäädi 1:2 alla Wolverhampton Wanderersile. Väljakule pääses eestlane ka 11. veebruaril kohtumises Tottenhami vastu, kui ta sekkus 82. mänguminutil vigastada saanud Lucas Leiva asemel.

Laupäeval toimunud treeningut ei teinud teiste seas kaasa Liverpooli põhikeskkaitsja Dejan Lovren, kes on hädas põlveprobleemiga, mistõttu horvaat täna suure tõenäosusega meeskonna koosseisu ei kuulu. Ehkki viimases kahes liigakohtumises Hull City ja Tottenhami vastu moodustasid Liverpooli keskkaitsepaari Joel Matip ja Lucas Leiva (Klavan puudus sel perioodil haiguse tõttu nädal aega treeningutelt), usub Liverpooli tegemistega hästi kursis olev portaal This Is Anfield, et Klavan astub täna väljakule Punaste algkoosseisus, kuna Leiva on tegelikult poolkaitsja ning võtab keskkaitses koha sisse pigem erandina.

Tiitlikaitsja Leicester City eesotsas, kes vallandas viimati oma peatreeneri Claudio Ranieri, täidab kuni uue peatreeneri selgumiseni juhendajarolli 53-aastane Craig Shakespeare. Liigatabelis asub Liverpool 49 punktiga viiendal kohal, Leicester City kuuluub 20 meeskonna konkurentsis 21 silmaga väljalangemistsooni ehk 18. kohale.