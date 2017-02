Pettunud vormel-1 meeskond: Mercedes matkis meie mõtteid

Toro Rosso tiim oli vormel-1 meeskondadest viimane, kes avalikustas eile pildid oma uue hooaja masinast. «Ühest küljest on meil hea meel näha, et keegi teine on meiega sarnase vormeli valmis ehitanud, kuid teisalt oleme pettunud, et me pole oma mõtetega ainulaadsed,» rääkis Key, kes näeb eelkõige Mercedesega sarnasusi nii esivedrustuse kui ka auto nina kujunduse juures.

Mercedese uue hooaja vormel W08. / James Moy/James Moy Photography/PA Images

«Ma vaatasin Mercedese masinat ning mõtlesin «Oo, neil on meie esivedrustus, kuid enamik inimesi ütleksid ilmselt, et meil on Mercedese esivedrustus»,» rääkis pettunud Key. «Nii nina kuju kui ka kere on sarnased. See on täielik kokkulangevus,» avaldas ta pahameelt.

Toro Rosso piloot Carlos Sainz Jr tundis seevastu uhkust, et tema meeskond suutis välja töötada visuaalselt sarnase vormeli meeskonnaga, kes on F1 sarjas domineerinud viimased kolm aastat. «Kui minu vormel näeb sarnane välja masinaga, mis võidab pea iga võistluse, tunnen ennast kohe enesekindlalt,» rääkis Sainz. «Ma usun, et Toro Rosso võib olla hooaja eel enesekindel, sest oleme loonud hea aluse. Arvatavasti me ei võida meistritiitlit, kuid oleme hooaja lõpus esimese kümne tootja hulgas ning see on see, mis mulle hea tunde loob,» lisas ta.

Sel hooajal on Toro Rosso meeskonna põhisõitjad Daniil Kvjat ning Carlos Sainz Jr, Mercedese eest asuvad maailmameistritiitli nimel konkureerima Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas.