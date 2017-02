Video: transsooline maadleja võitis USAs tüdrukute meistrivõistlused

Maadleja konkurendid soovivad, et Beggs võistleks poiste vastu, kuid riikliku regulatsiooni järgi klassifitseerub ta oma sünnijärgse soo kategooriasse. Lisaks heidavad nad Beggsile ette, et tal on tüdrukute ees ebaõiglane eelis, kuna ta peab seoses soovahetusoperatsiooniga võtma testosterooni ning meditsiinilistel põhjustel ka arsti välja kirjutatud steroide.

Enne nädalavahetusel toimunud turniiri oli Beggs võitnud tüdrukute kategoorias 52 matši ning kaotanud mitte ühtegi. Laupäevases finaalis alistas ta samuti kindlalt 12:2 Chelsea Sanchezi ning sai turniirivõidu.