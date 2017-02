Legendaarne Nykänen vihastas norralaste peale: nad räägivad meist alati si**a

Suusahüpetes tõmbas tüli esmalt üles norralane Daniel-Andre Tande, kes kritiseeris Dagbladeti veergudel soomlasest legendi Janne Ahoneni. 39-aastane Ahonen on viiekordne maailmameister ning võitnud rekordilised viis korda ka nelja hüppemäe turnee. 23-aastane Tande aga leidis, et vanameister võiks praegu pigem kodus istuda, mitte võistelda kohtadele 30 parema seas.

«Tegelikult on see veidike kurb. Ta on legend, kuid pärast tippsporti naasmist on ta olnud raskustes. See näitab, et suusahüpped on muutunud. Ta võis olla omal ajal tipus, kuid enam mitte,» teatas Tande Norra meediale.

Tande sõnavõtt ajas harja punaseks aga Nykänenil. «Norralased on meist alati si**a rääkinud,» vehendab Ilta-Sanomat Nykäneni sõnu. «Janne tasemel legende tuleb austada. See kutt (Tande) on alles laps, kes ei näe oma ninast kaugemale. Loodan, et ta õpib oma vigadest,» lisas Nykänen.

Nykäneni kommentaari järel teatas Tande, et ta ei mõelnud midagi halba ja teda üllatas, et see väljaütlemine tekitas nii palju vastukaja. «Ei ole vaja kulutada rohkem energiat ning saata omakorda vastulauset Nykänenile,» sõnas Tande.