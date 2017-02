Fotod: Inglismaa kõrgliigaklubi fännid tekitasid endale teadmata tiimile suure rahalise kahju

Buss paiknes laupäeva hommikul Crystal Palace’i staadioni lähedal, meeskonda võõrustanud hotelli ees, kui sõiduvahendile oli spreivärviga soditud «Crystal Palace FC». Kuna tegu avastati liiga hilja, pidi Sam Allardyce’i juhendatav meeskond sõitma sellise bussiga ka samal päeval toimunud kohtumisele Middlesbrough’ga.

Kahju likvideerimine läheb Crystal Palace’i jalgpalliklubile maksma ligi 47 000 eurot. Klubi pressiesindaja kinnitusel on juhtumist teavitatud ka politseid.

Palace fans vandalise what they think is the boro coach. But boro flew down and borrowed one of the palace coaches causing £40k of damage pic.twitter.com/SsXn6F6KoR